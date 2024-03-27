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У Таїланді затримали п'яних туристів з РФ за вандалізм, а з Балі депортували росіянку, яка не платила у кафе

У Таїланді затримали п'яних туристів з РФ за вандалізм, а з Балі депортували росіянку, яка не платила у кафе

Російські туристи-вандали, яких затримали у Таїланді / Фото: Bangkok Post

Росіяни знову опинилися у центрі скандалу через свої витівки за кордоном.

У Таїланді затримали двох пʼяних туристів-вандалів з Росії – 23-річного Євгена Єгорова та 22-річного Олега Ширшова. Пʼяні  росіяни залишали на вулицях популярного курорту Пхукет "таємні послання" фарбою.  

Про це пише місцеве видання The Thaiger.  

Росіян затримали у понеділок, 25 березня, близько 16:00.

Так, російські туристи, які були напідпитку, залишили на знаку "Паркування заборонено", що стояв на пішохідній доріжці, загадковий напис HRDSHT. Після цього вони також розмалювали фарбою вивіску ресторану біля відділення державного банку в районі Патонг. 

Коли росіянам висунули обвинувачення у вандалізмі, вони визнали свою провину, заявивши, що "були пʼяні". 

Як розповіли у поліції, під час неправомірних дій росіянин Єгоров був за кермом орендованого мотоцикла, а Ширшов їхав на задньому сидінні. 

Видання Social Expat розповіло про ще один скандальний випадок із громадянкою Росії – цього разу на Балі (Індонезія).

Так, 53-річна туристка з Росії відмовлялася оплачувати їжу в ресторанах, кафе та спа-послуги в салонах. 

Росіянку спочатку арештували, а згодом депортували.

Однією із останніх витівок росіянки стало те, що вона увірвалась до одного з місцевих готелів та вимагала, аби їй дозволили безкоштовно залишитися на ніч.

Нагадаємо, на Балі росіянка влаштувала істерику в магазині: її вгамовували поліцейські і медики.

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