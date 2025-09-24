- Дата публікації
У таїландському Бангкоку обвалилася дорога — кадри наслідків
Інцидент з обвалом дороги 24 вересня трапився біля лікарні у Бангкоку, Таїланд.
У Бангкоку (Таїланд) обвалилася дорога, утворивши воронку глибиною понад 50 метрів і площею майже 900 квадратних метрів. На щастя, жертв серед людей немає.
Про це повідомляє Reuters.
Деталі
На відео в соціальних мережах видно, як дорога повільно просідає, коли вода виливалася з дренажної труби, тягнучи за собою стовпи електропередач. Лікарня оголосила, що не прийматиме пацієнтів під час інциденту.
«Бруд з будівництва підземного поїзда просочувався всередину. На щастя, загиблих і постраждалих немає», — сказав журналістам прем’єр-міністр Анутін Чарнвіраку.
Губернатор Бангкока Чадчарт Сіттіпунт додав, що прорвало трубу, тому також були перерізані лінії водопостачання та електропередач.
«У лікарні немає проблем, але ми стурбовані поліцейською дільницею: там все ще небезпечно, і населення евакуювали», — сказав він
Влада обмежила рух транспорту й уважно стежить за ситуацією.
Раніше в індійському штаті Раджастха обвалилася частина державної шкільної будівлі. Загинуло щонайменше семеро дітей, ще близько 30 зазнали поранень.
Потерпілих одразу доправили до кількох лікарень, стан частини — тяжкий.
Обвал стався на початку навчального дня, коли учні ще заходили до школи. Впали дах і стіна одноповерхової будівлі. Були побоювання, що під завалами могли залишатися люди.