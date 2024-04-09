У Тайвані пройдуть щорічні військові ігри: на них відпрацюють сценарії нападу Китаю на острів

На щорічних військових іграх Тайваню цього року відпрацьовуватимуться зони війни на морі на випадок раптового нападу Китаю.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що на щорічних військових навчаннях цього року відпрацьовуватимуть зони "нападу" на морі, щоб прорвати блокаду та імітувати сценарій, якщо Китай раптово перетворить одне зі своїх регулярних навчань навколо острова на реальну атаку.

Про це пише Reuters.

Китай, який вважає Тайвань "своєю територією", протягом останніх чотирьох років проводить регулярні навчання навколо острова у морі, щоб натиснути на Тайбей, аби той визнав претензії Пекіна на суверенітет країни.

Військові ігри у Тайвані відбуватимуться протягом восьми днів, після чого вже у липні відбудуться фактичні бойові навчання.

Керівник спільного відділу планування бойових дій Міністерства оборони Тайваню Тунг Чжі-сін, сказав під час брифінгу, що на навчаннях відпрацьовуватимуть дії швидкого реагування, якщо Китай раптово вирішить напасти на країну.

У навчаннях будуть задіяні військово-морські, повітряні сили та сили берегової охорони, берегове протикорабельне озброєння та безпілотники, щоб створити морський "ланцюг нападу", додав він.

"Крім того, ми будемо використовувати військово-морські та військово-повітряні сили та кораблі берегової охорони для спільного проведення операцій супроводу, щоб гарантувати, що морські та повітряні сполучення із зовнішнім світом залишатимуться відкритими", - додав Тунг.

Після вторгнення Росії до України два роки тому Тайвань вивчав, які уроки він може здобути та інтегрувати у власні вчення, особливо те, як набагато менші за розміром українські сили змогли відбити напад російської армії.

Тунг Чжі-сін, сказав, що вони знову будуть представлені цього року разом із уроками, які витягли з війни у Секторі Гази.

Президентка Тайваню Цай Інвень відстоювала ідею "асиметричної війни", щоб зробити сили Тайваню, які набагато менші за китайські, більш мобільними та складними для нападу, наприклад, за допомогою ракет і безпілотників, встановлених на автомобілях.

Нагадаємо, японці готуються до можливої агресії з боку Китаю.

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