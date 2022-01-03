У Тайвані стався потужний землетрус, поштовхи якого відчули три країни

У Тайвані стався потужний землетрус, поштовхи якого відчули три країни

Інформації про постраждалих чи пошкодження не надходило.

Сьогодні, 3 січня, на острові Тайвань зафіксували потужний землетрус магнітудою коливання 6,0 бала. Підземні поштовхи відчули 3 найближчі країни.

Про це з посиланням на дані Центрального метеорологічного бюро (CWB) повідомляє Taiwan News.

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За інформацією CWB, епіцентр землетрусу зафіксували за 56,7 км від округу Хуалянь на глибині 19,4 км. Інтенсивність землетрусу зареєстрована як 4 бала в окрузі Ілань, Тайбей та Новий Тайбей. Рівень інтенсивності 3 був зафіксований в повіті Хуалянь, місті Тайчжун, повіті Синьчжу, місті Таоюань, місті Сіньчжу та повіті Чанхуа. Найм енша інтенсивність 1 була зареєстрована в містах Гаосюн, Тайнань, Піндун та Пенху.

Крім того, землетрус відчули жителі 3 країн: Японія, Філіппіни та Китай.

Зазначається, що інформації про постраждалих чи пошкодження не надходило.

Нагадаємо, біля узбережжя грецького острова Крит втретє за останні кілька днів зафіксували землетрус. Проте цього разу він був потужним і досягнув позначки магнітудою 5,2 бали.

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