Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Тбілісі під час протестів група силовиків жорстоко побила жінку - командир Грузинського національного легіону (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
430
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Тбілісі під час протестів група силовиків жорстоко побила жінку - командир Грузинського національного легіону (відео)

Фото: Associated Press

Силовики побили беззахисну жінку і кинули її, побігши за іншими протестувальниками.

Під час розгону протесту 8 березня у Тбілісі силовики накинулися на беззбройну жінку та групою побили її.

Відео опублікував командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі.

"Це справжнє обличчя грузинського уряду, який б'є грузинську жінку, яка хоче бути вільною", - підписав він відео.

На кадрах, яких Мамука поширив, видно, як провоохоронці біжать за мітингувальниками, в якийсь момента жінка падає і до неї підбігають силовики та починають жорстоку бити ногами. Активістка руками закриває обличчя. Після того, як вони її побили, кинули і побігли далі за іншими протестувальниками. 

Наразі офіційного підтвердження цьому немає.

Нагадаємо, у Грузії третій день тривають масштабні протести. Акції протесту поширилися на інші міста. Учасники мітингів вимогають піти проросійський уряд у відставку та провести дострокові вибори. 

Додамо, МВС Грузії повідомило про звільнення протестувальників, затриманих на мітингах 7 та 8 березня, у зв'язку із закінченням терміну перебування у слідчому ізоляторі. Йдеться про 133 затриманих активістів. Втім, одного - не відпустили через нібито напад на поліцейських.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
430
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація