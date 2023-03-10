У Тбілісі під час протестів група силовиків жорстоко побила жінку - командир Грузинського національного легіону (відео)

Силовики побили беззахисну жінку і кинули її, побігши за іншими протестувальниками.

Під час розгону протесту 8 березня у Тбілісі силовики накинулися на беззбройну жінку та групою побили її.

Відео опублікував командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі.

"Це справжнє обличчя грузинського уряду, який б'є грузинську жінку, яка хоче бути вільною", - підписав він відео.

На кадрах, яких Мамука поширив, видно, як провоохоронці біжать за мітингувальниками, в якийсь момента жінка падає і до неї підбігають силовики та починають жорстоку бити ногами. Активістка руками закриває обличчя. Після того, як вони її побили, кинули і побігли далі за іншими протестувальниками.

Thats the real face of Georgian government, beating a Georgian wonman who wants to be free ! @GeorgianDream41 @GovernmentGeo @GharibashviliGe @Geoparliament pic.twitter.com/2fUYNR3B6j — Mamuka Mamulashvili (@Mamulashvili_M) March 9, 2023

Наразі офіційного підтвердження цьому немає.

Нагадаємо, у Грузії третій день тривають масштабні протести. Акції протесту поширилися на інші міста. Учасники мітингів вимогають піти проросійський уряд у відставку та провести дострокові вибори.

Додамо, МВС Грузії повідомило про звільнення протестувальників, затриманих на мітингах 7 та 8 березня, у зв'язку із закінченням терміну перебування у слідчому ізоляторі. Йдеться про 133 затриманих активістів. Втім, одного - не відпустили через нібито напад на поліцейських.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.