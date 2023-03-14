У Тбілісі учасники проросійського мітингу зірвали та спалили прапори Євросоюзу

Учасники акції вимагають референдуму щодо закону про "іноагентів", а також зближення відносин з Росією.

В столиці Грузії учасники проросійського ультраправого руху Alt-Info влаштували акцію проти Європейської інтеграції, під час якої скандували антизахідні лозунги спалили прапор Європейського союзу.

Учасники акції вимагають провести національний референдум щодо закону про "іноагентів", інформує Liga.net.

На думку протестуючих рішення щодо ухвалення даного закону мають ухвалювати не депутати парламенту, а населення країни.

У соціальних мереж поширюються відео, на яких видно, що центр міста був перекритий ходою декількох тисяч проросійських мітингарів організації Alt-Info. Всі вони виступають проти "іноземного втручання на Грузію", а також за збереження "сімейних цінностей та стабільності".

Місцеві журналісти повідомляють, що мітингарі поводять себе агресивно. Вони ображають учасників протестів проти закону про "іноагентів", вимагають зближення з Росією, та зменшення відносин з країнами Заходу.

Коли учасники протестів прийшли до будівлі парламенту, то почали зривати та палити прапори Євросоюзу. Поліція намагалась завадити таким діям, але на них накинулись протестуючі. Також учасники акції вимагають від поліції відпустити затриманих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі на фоні протестів проти закону про "іноагентів" назвав українських політиків "брудними невдахами".

Пізніше речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував скандальні заяви грузинської влади, які останніми днями лунають у бік України. Він запевнив, що заяви грузинських політиків "не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів".

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