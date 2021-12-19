У Тбілісі в багатоквартирного будинку стався потужний вибух, є постраждалі (відео)

За інформаціює місцевої влади, постраждало 5 людей.

У столиці Грузії Тбілісі в багатоквартирного будинку трапився потужний вибух, після чого - пожежа. Ймовірною причиною вибуху став витік газу.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Катастрофа сталася в одному з дев'ятиповерхових житлових будинків в районі поселення Вазісубані у Тбілісі стався сильний вибух. Пожежа виникла на першому поверсі будівлі. На момент інциденту, за інформацією місцевої влади, жертв немає, але є постраждалі.

Як повідомив представник районної адміністрації Ніка Елісашвілі, внаслідок сильного вибуху у дев'ятиповерховому будинку постраждали 5 людей, один із них отримав опіки тіла, а решта – легкі ушкодження.

Зазначається, пожежу, що виникла через вибух у житловому будинку в Тбілісі, вдалося ліквідувати. Евакуйовані мешканці зможуть переночувати у готелях. У корпусі, де стався вибух, поки що не відновлено подачу електроенергії. На місці працюють представники енергорозподільчої компанії.

Як повідомляли раніше, у Пакистані 18 грудня потужний вибух зруйнував будівлю банку, в результаті цього є загиблі та поранені.

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