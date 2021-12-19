У Тбілісі в багатоквартирного будинку стався потужний вибух, є постраждалі (відео)

За інформаціює місцевої влади, постраждало 5 людей.
У столиці Грузії Тбілісі в багатоквартирного будинку трапився потужний вибух, після чого - пожежа. Ймовірною причиною вибуху став витік газу.
Про це повідомляють грузинські ЗМІ.
Катастрофа сталася в одному з дев'ятиповерхових житлових будинків в районі поселення Вазісубані у Тбілісі стався сильний вибух. Пожежа виникла на першому поверсі будівлі. На момент інциденту, за інформацією місцевої влади, жертв немає, але є постраждалі.
Як повідомив представник районної адміністрації Ніка Елісашвілі, внаслідок сильного вибуху у дев'ятиповерховому будинку постраждали 5 людей, один із них отримав опіки тіла, а решта – легкі ушкодження.
Зазначається, пожежу, що виникла через вибух у житловому будинку в Тбілісі, вдалося ліквідувати. Евакуйовані мешканці зможуть переночувати у готелях. У корпусі, де стався вибух, поки що не відновлено подачу електроенергії. На місці працюють представники енергорозподільчої компанії.
Як повідомляли раніше, у Пакистані 18 грудня потужний вибух зруйнував будівлю банку, в результаті цього є загиблі та поранені.
Читайте також:
- Мешканці поруйнованого вибухом будинку в Новій Одесі бояться повертатися в своє житло: що їх лякає
- Вибухи газу в Україні: скільки гучних аварій сталися у багатоповерхівках за останні роки
- У Росії ще один вибух газу в багатоповерхівці: дітей рятували, викидаючи з вікон
- У Мережі оприлюднили відео потужного вибуху в ресторані в Китаї