У Тбілісі відбувся протест через "осквернення" релігійної ікони Сталіна – подробиці, фото

У суботу, 13 січня, в столиці Грузії – Тбілісі – відбулась акція протесту з вимогою суворого покарання жінки, яку звинувачують у псуванні релігійної ікони із зображенням радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Про це повідомляє грузинський проєкт SOVA.

Як пишуть ЗМІ, підозрювана в знак протесту бризнула фарбою на ікону, яка була виставлена ​​в головному Соборі Святої Трійці в Тбілісі. На іконі зображено, як народжений у Грузії Сталін – атеїст, який жорстоко придушував релігію в Радянському Союзі – отримує благословення від російської православної святої Матрони Московської під час Другої світової війни.

Ікона, на якій Йосип Сталін отримує благословення від російської православної святої Матрони Московської / Фото: Reuters

Один із лідерів руху, учасник акції Зураб Махарадзе, заявив, що демонстранти вимагають "покарання всіх тих, хто поводиться з нашою матір'ю-церквою в тій формі, яка переходить межу".

Демонстранти хочуть, щоб адміністративну справу про дрібне хуліганство, розпочату за фактом псування ікони, перекваліфікували на кримінальну.

Одночасно вони закликають посилити покарання за незаконне перешкоджання у виконанні релігійних обрядів через насильство, погрози, або образу почуттів віруючих. Зараз ця стаття Кримінального кодексу Грузії передбачає до року позбавлення волі.

За деякими оцінками, участь в акції взяли до трьох тисяч осіб.

Нагадаємо, за даними Ізраїлю, ХАМАС прагнув влаштувати теракти в Європі.

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