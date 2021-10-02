У Тбілісі затримали власника квартири, де переховувався Саакашвілі

Затриманого звинувачують у приховуванні злочину.

Грузинські правоохоронці затримали господаря квартири в Тбілісі, в якій перебував Міхаіл Саакашвілі, коли повернувся до Грузії напередодні місцевих виборів.

Про це повідомляє портал “Грузія онлайн” з посиланням на брифінг у МВС.

Представник грузинського правоохоронного відомства заявив, що за підозрою в прихованні злочину затримали чоловіка, 1958 року народження.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що затримання Саакашвілі відбулося в квартирі на проспекті Гурамішвілі.

Екс-президента Грузії Міхаіла Саакашвілі затримали в Тбілісі у п’ятницю, 1 жовтня.

Незважаючи на те, що в Грузії його було оголошено в розшук, йому вдалося приїхати в країну непомітно. За інформацією представників партії "Єдиний національний рух", Саакашвілі перебував в Грузії вже чотири дні. Напередодні затримання він виклав у Фейсбук своє відеозвернення з Батумі. Всі ці дні представники влади категорично спростовували приїзд Саакашвілі в країну і називали цю інформацію фейком.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем.

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