У Техасі під час музичного фестивалю сталася тиснява: жахливо загинули 8 людей

У Техасі під час музичного фестивалю сталася тиснява: жахливо загинули 8 людей

На місці працювали медики.

У Х'юстоні (Техас) восьмеро людей загинули і ще багато отримали травми під час тиснення на музичному фестивалі, організованому репером Тревісом Скоттом.

Про це пише видання Mirror.

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На кадрах, що потрапили до соціальних мереж, видно, як медики проводять реанімацію кількох людей, які лежать на підлозі серед натовпу, а репер виступає на сцені.

За останніми даними, щонайменше десяток людей отримали серйозні поранення. На місці працювали медики та поліція.

Нагадаємо, у США на вечірці з нагоди свята Геловін сталася стрілянина. Двоє людей загинули, ще п'ять постраждали.

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