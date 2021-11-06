У Техасі під час музичного фестивалю сталася тиснява: жахливо загинули 8 людей

На місці працювали медики.
У Х'юстоні (Техас) восьмеро людей загинули і ще багато отримали травми під час тиснення на музичному фестивалі, організованому репером Тревісом Скоттом.
Про це пише видання Mirror.
На кадрах, що потрапили до соціальних мереж, видно, як медики проводять реанімацію кількох людей, які лежать на підлозі серед натовпу, а репер виступає на сцені.
За останніми даними, щонайменше десяток людей отримали серйозні поранення. На місці працювали медики та поліція.
Нагадаємо, у США на вечірці з нагоди свята Геловін сталася стрілянина. Двоє людей загинули, ще п'ять постраждали.
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