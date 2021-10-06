У Техасі учень влаштував стрілянину в школі, є поранені: відео

18-річний хлопець застосував вогнепальну зброю під час бійки.

У середній школі в американському місті Арлінгтоні (штат Техас) сталася стрілянина під час бійки за участю 18-річного учня Тімоті Сімпкінса. Четверо осіб постраждало, трьох з них госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

Про це в середу, 6 жовтня, повідомляє CNN.

За інформацією місцевої поліції, стрілянина виникла під час "бійки між учнем та іншою особою у класі". Особу стрільця, який після інциденту, втік з місця злочину на автомобілі, швидко встановили.

У відділі поліції одразу поділилися в соцмережах фотографією підозрюваного - 18-річного Тімоті Сімпкінса. Поліцейські просили повідомити про його можливе місце перебування і закликали громадян бути обережними, оскільки парубок озброєний і небезпечний.

Одна з чотирьох жертв стрілянини відбулася легкими пораненнями і не потребувала госпіталізації. Ще одній учениці надали медичну допомогу в лікарні і одразу виписали додому. Ще двоє потерпілих досі в лікарні.

Телеграм-канал Shot опублікував відео з місця події, яке зняв один із очевидців цього інциденту. На опублікованих кадрах чутно постріли.

Невдовзі Тімоті Сімпкінс був затриманий і доставлений до поліцейського відділку. Йому буде пред’явлено звинувачення за трьома фактами нападу із застосуванням смертельної зброї.

Нагадаємо, раніше в російському університеті у місті Перм 18-річний студент цього вишу Тимур Бекмансуров безладно стріляв по вікнах та коридорах. Студенти, рятуючись, вистрибували із вікон.

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