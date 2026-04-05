У Тель-Авіві силою розігнали антивоєнний протест

Протест у Тель-Авіві

Увечері 4 квітня в Тель-Авіві правоохоронці силою розігнали антивоєнну акцію на площі Хабіма, яка проходила на тлі війни з Іраном.

Про це повідомляє Haaretz.

Інцидент стався попри проміжне рішення Високого суду справедливості Ізраїлю, який дозволив проведення протесту за умови, що кількість учасників не перевищить 600 осіб.

За даними поліції, ця межа була перевищена, після чого акцію оголосили «незаконним зібранням» і розпочали її розгін.

Правоохоронці почали відтісняти протестувальників із площі, застосовуючи, зокрема, кінну поліцію.

Незадовго до цього суд також встановив обмеження для інших міст: у Єрусалимі, Хайфі та Кфар-Сабі дозволили зібрання до 150 осіб. Таке рішення стало відповіддю на апеляцію активістів, які оскаржували жорсткіші обмеження, запроваджені силовими структурами в умовах воєнного стану.

Серед затриманих, за інформацією видання та активістів руху Standing Together, опинився один із організаторів акції Алон-Лі Грін.

Перед затриманням він виступив перед учасниками з мегафоном.

«Незаконних демонстрацій не буває», — заявив Грін.

Він також підкреслив, що протестувальники вийшли, аби сказати «досить нескінченної війни».

Антивоєнні акції в Ізраїлі відбуваються на тлі зростання внутрішньої напруги через війну з Іраном.

Попри суворі обмеження на масові зібрання, подібні протести проходять у Тель-Авіві, Хайфі, Єрусалимі та інших містах, а питання права на протест вже стало предметом судових розглядів.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові завдали ударів по військових об’єктах в Ірані, зокрема по місцю, де зберігалися балістичні ракети.

Ми раніше інформували, що військові Ізраїлю заявляють, що готові воювати в Ірані «протягом наступних тижнів».