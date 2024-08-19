У Тель-Авіві вибухнула вантажівка: є жертва, підозрюють теракт (фото, відео)

У Тель-Авіві ввечері 18 серпня вибухнула вантажівка, в результаті чого загинув її водій. За оцінками поліції, це міг бути теракт.

Про це повідомляє Times of Israel.

Вибух у Тель-Авіві стався під час того, коли чоловік їхав вантажівкою на вулиці Лод. Спершу джерела в поліції повідомляли, що мотив підриву машини міг бути злочинний, але не терористичний.

Також читайте На концерті Тейлор Свіфт готували масовий теракт: затримано підозрюваних

Медики повідомили, що знайшли мертвим 50-річного чоловіка, який лежав біля охопленої вогнем вантажівки, і констатували його смерть на місці події. Внаслідок інциденту також постраждав перехожий.

Поліція офіційно повідомила, що вибух був спричинений вибуховим пристроєм на автомобілі.

Агентство безпеки Shin Bet також вивчає інцидент, але поки що офіційно не бере участі в розслідуванні. Там повідомили, що слідчі також розглядають можливість того, що вибух міг бути пов'язаний з тероризмом.

За словами старшого офіцера поліції, вибух вантажівки, в результаті якого загинув водій, міг бути спробою теракту.

Місце вибуху вантажівки в Тель-Авіві / Фото: Associated Press

Командир районної поліції Тель-Авіва Перетц Амар сказав, що вибух був спричинений бомбою і що особа загиблого є ключем до мотиву.

"Важко опізнати тіло. Ми знаємо, що він – не невинна цивільна особа, а той, хто мав з собою вибуховий пристрій. Це був злочин чи [теракт]? Особа чоловіка має вирішальне значення для визначення цього", – сказав командир районної поліції.

Як додав Перетц Амар, ймовірність того, що це була спроба атаки, підвищується завдяки знахідкам на місці події.

Перехожий, який постраждав під час вибуху, міг би допомогти слідству.

У Тель-Авіві вибухнула вантажівка: це міг бути теракт

До слова, раніше у серпні ізраїльська армія ліквідувала в Лівані одного з командирів ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа, завдавши авіаудару по району Сидон.

Читайте також: