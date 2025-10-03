У Теннессі вперше за 200 років стратять жінку: вона закатувала дівчину

Жінка все ще перебуває у камері смертників / © Associated Press

В американському штаті Теннессі вперше за понад 200 років стратять жінку. Після численних апеляцій адвокатів Верховний суд Теннессі призначив дату страти на 30 вересня 2026 року. Крісті Пайк стала наймолодшою жінкою, засудженою до смертної кари в США, але за майже 30 років вона все ще перебуває в камері смертників.

Про це пише CBC News.

Засуджена Крісті Пайк скоїла злочин ще 1995 року, коли їй було 18. Разом із двома спільниками вона закатувала іншу дівчину, вирізавши їй на грудях пентаграму.

Вони заманила дівчину до лісу на території кампусу Університету Теннессі, де протягом 30-60 хвилин Пайк жорстоко катувала.

Тіло виявив доглядач території, який спершу подумав, що це рештки тварини — настільки спотвореним було тіло внаслідок побиття.

Страту Пайк заплановано у в’язниці суворого режиму «Рівербенд» у Нешвіллі. Якщо вирок буде виконано, Пайк стане першою жінкою, страченою в Теннессі від 1820 року.

