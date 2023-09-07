У Тихому океані акула напала на катамаран росіян: в якому стані човен та чи вдалося врятувати екіпаж (фото)

Екіпаж плавзасобу надіслав сигнал SOS.
У Тихому океані зафіксували ще один напад акули на двох росіян та француза. Риба зуміла потопити катамаран.
Про це повідомляє Reuters.
Як стало відомо, у Тихому океані акула потопила катамаран. На ньому плавали двоє росіян та француз. Їх вдалося врятувати.
Що цікаво, вперше риби напали на моряків 4 вересня. Наступного дня акули знову атакували катамаран, через що він почав тонути. Екіпаж плавзасобу надіслав сигнал SOS.
Моряків врятувало судно Dugong Ace, що прямувало в Шанхай. Воно прибуло на місце через 45 хвилин після того, як було надіслано сигнал тривоги. Водночас деякі світові ЗМІ пишуть про почастішання атак акул на людей по всьому світу.
Нагадаємо, що у США акула напала на українку - хижачка відкусила 9 кілограмів тіла.