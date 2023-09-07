У Тихому океані акула напала на катамаран росіян: в якому стані човен та чи вдалося врятувати екіпаж (фото)

У Тихому океані зафіксували ще один напад акули на двох росіян та француза. Риба зуміла потопити катамаран.

Про це повідомляє Reuters.

Як стало відомо, у Тихому океані акула потопила катамаран. На ньому плавали двоє росіян та француз. Їх вдалося врятувати.

Що цікаво, вперше риби напали на моряків 4 вересня. Наступного дня акули знову атакували катамаран, через що він почав тонути. Екіпаж плавзасобу надіслав сигнал SOS.

Моряків врятувало судно Dugong Ace, що прямувало в Шанхай. Воно прибуло на місце через 45 хвилин після того, як було надіслано сигнал тривоги. Водночас деякі світові ЗМІ пишуть про почастішання атак акул на людей по всьому світу.

Екіпаж плавзасобу надіслав сигнал SOS.

Фото понівеченого катамарану

Нагадаємо, що у США акула напала на українку - хижачка відкусила 9 кілограмів тіла.