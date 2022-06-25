У Тихому океані виявили корабель, який затонув на рекордній глибині (відео)

У Філіппінському морі виявили американський військовий корабель, який затонув на рекордній глибині - 6895 метрів.
Команда дослідників разом із ентузіастом Віктором Весковим знайшли місце найглибшої в історії аварії корабля.
Про це пише CNN.
Кораблем, що затонув, виявився ескортний есмінець ВМС США Samuel B. Roberts (DE-413), також відомий як Семмі Бі (Sammy B), він спочиває на дні Тихого океану, розколотий навпіл. Для порівняння, він перебуває глибше, ніж висота гори Кілімаджаро (5896 метрів) і найвищого поселення світу Ла-Ріконада в Андах (5100 метрів).
"Семмі Бі" затонув під час Битви біля Самара 25 жовтня 1944 року, коли флот США здолав японців біля Філіппінських островів. Есмінець бився з трьома ворожими лінкорамами, зокрема з "Ямато", який вважається найбільшим із усіх представників свого класу. На борту "Семюеля Робертса" перебували 224 члени екіпажу, 89 з яких загинули, хоча капітану Роберту Коупленду разом з рештою вдалося врятуватися.
Нагадаємо, під час свого недавнього дослідження на затонулому антикітерському кораблі в Греції експерти виявили мармурову голову Геракла, людські зуби та безліч інших знахідок.
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