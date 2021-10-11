У TikTok запустили новий небезпечний челендж: хто вже упіймався на смертельний гачок

У TikTok запустили новий небезпечний челендж: хто вже упіймався на смертельний гачок

Медики б’ють тривогу.

У TikTok набирає популярність новий тренд, який є небезпечним для здоров'я і може призвести до смерті.

Про це пише видання dailymail.co.uk.

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Лікарі попереджають про небезпеку нового TikTok-тренду під назвою dry scooping ("суха ложка"). У ньому спортсмени-аматори ковтають ложку порошкового енергетика перед тренуванням.

Вважають, що так він діє швидше, ніж розведений у воді чи молоці, як рекомендують виробники. Ролики з новим трендом набирають мільйони лайків.

Медики стурбовані, що, переглянувши таке відео, підлітки також будуть підкріплюватись спортивною добавкою всухом'ятку.

Жертвою модного тренду вже стала 20-річна дівчина з США Бріатні Портільйо. Перед тренуванням дівчина вжила сухий коктейль, після чого потрапила до лікарні з серцевим нападом.

Нагадаємо, в американському штаті Флорида внаслідок ДТП загинув зірка TikTok Timbo the Redneck, справжнє ім'я якого Тімоті Холл. Зазначається, що 18-річний блогер дрифтував на своїй вантажівці, коли не впорався з кермуванням і вилетів через бокове скло, а автомобіль перекинувся і причавив його.

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