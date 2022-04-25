У Тирасполі пролунали вибухи біля так званого Міністерства держбезпеки невизнаного Придністров'я: фото, відео

У Тирасполі пролунали вибухи біля так званого Міністерства держбезпеки невизнаного Придністров'я: фото, відео

Біля будівлі на дорозі лежать відстріляні тубуси від гранатометів.

У Тирасполі пролунали вибухи біля так званого Міністерства держбезпеки невизнаного Придністров'я.

Місцеві ЗМІ оприлюднили фото та відео, на яких видно відстріляні тубуси від гранатометів, що лежать на дорозі.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

"Кілька днів тому Міноборони Росії заявляло, що друга фаза "спецоперації" передбачає вихід до кордону Придністров'я. Не здивуємося, якщо це ще одна провокація Росії", - написав Геращенко.

Нині Придністров'я – квазідержава, не визнана жодною країною світу. З пів мільйона мешканців невизнаної республіки щонайменше третина – мають російський паспорт. Заради російської пенсії та виплат. І лише одиниці розуміють, що їх обдурили на державному рівні і ведуть боротьбу.

Нагадаємо, раніше Молдова звинуватила Росію у вербуванні своїх громадян для війни проти України. Ймовірно йдеться про жителів так званого "Придністров'я".

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