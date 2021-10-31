У Токіо чоловік із ножем напав на пасажирів метро, які їхали святкувати Геловін, та влаштував пожежу

Рятуючись від нападника пасажири вибиралися з вагонів через вікна, постраждало півтора десятка осіб.
У неділю, 31 жовтня, у токійському метро чоловік, озброєний ножем, накинувся на пасажирів, розлив у вагоні займисту рідину, а потім підпалив її. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту постраждало 15 осіб. Зловмисника затримала поліція, опору він не чинив.
Про це повідомляє японський телеканал Kyodo News.
Інцидент трапився у західному передмісті японської столиці Тефу. У вагоні метро було багато людей, які прямували до центру Токіо на святкування Геловіна.
Несподівано один із пасажирів почав розмахувати ножем у вагоні, а після цього розлив горючу рідину та підпалив її. Цей момент потрапив на камери спостереження.
Рятуючись від нападника пасажири вибиралися з вагонів через вікна.
Загалом, за попередньою інформацією, постраждало півтора десятка осіб. Один із пасажирів віком 60-70 років після ножового поранення втратив свідомість, інші отримали легкі травми, а також отруєння через вдихання диму.
Нападника невдовзі затримали поліцейські. Як свідчить опубліковане відео, він залишився на станції метро і спокійно курив чекаючи прибуття правоохоронців. На ньому був характерний костюм, подібний до одягу героя коміксів Джокера.
Нагадаємо, раніше у Рівному двоє 15-річних братів-близнюків напали на жінку, яка йшла вулицею. Один із них тричі вдарив її ножем у спину.