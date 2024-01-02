У Токіо літак спалахнув під час приземлення: на борту було майже 400 пасажирів – моторошні кадри

Літак Japan Airlines спалахнув в аеропорту Токіо.
В Японії літак авіакомпанії Japan Airlines спалахнув під час приземлення в токійському аеропорту "Ханеда" у вівторок, 2 січня. 379 пасажирів та екіпаж, які перебували на борту літака, евакуювали.
Про це пише BBC.
Відомо, що літак Airbus A-350 виконував рейс з острова Хоккайдо до міжнародного аеропорту Токіо.
На кадрах, які поширили у Мережі, видно, як літак рухається злітно-посадковою смугою, а потім спалахує.
Після загоряння він зупинився й люди, використовуючи аварійні трапи, намагалися вибратися. Усіх 379 пасажирів евакуювали.
Japan Airlines повідомила, що після приземлення літак зіткнувся з літаком берегової охорони Японії. П’ятьох із шести членів берегової охорони вважають зниклими безвісти.
"Наразі ми оцінюємо масштаби збитку", – заявили в авіакомпанії.
Після пожежі аеропорт "Ханеда" закрив усі злітно-посадкові смуги летовища.
Нагадаємо, в Японії 1 січня стався потужний землетрус – влада повідомила про загиблих і попередила про те, що може бути найближчим часом.
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