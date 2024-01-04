У Токіо жінка влаштувала різанину на залізничний станції

Інцидент стався об 11 вечора за місцевим часом, коли жінка почала розмахувати ножем у поїзді.

Четверо людей постраждали внаслідок різанини, яку влаштувала жінка на одній із залізничних станцій Токіо.

Про це інформує Сіньхуа.

У повідомленні вказується, що інцидент стався об 11 вечора за місцевим часом, коли жінка почала розмахувати ножем у поїзді, який стояв на станції.

"Четверо людей зазнали поранень й після прибуття “швидких” були доставлені до лікарень для надання допомоги", - йдеться у матеріалі.

Правоохоронці згодом затримали і саму нападницю. Поліція почала розслідування, щоб зʼясувати всі деталі інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Токіо літак спалахнув під час приземлення, на борту було майже 400 пасажирів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Канаді двоє чоловіків влаштували різанину, 10 загиблих і 15 поранених.

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