У Тонзі зафіксували перший від початку пандемії випадок коронавірусу: що відомо

У Тонзі зафіксували перший від початку пандемії випадок коронавірусу: що відомо

Разом із інфікованим на борту перебували 214 осіб, зокрема члени олімпійської збірної Тонґи.

У Королівстві Тонґа у п'ятницю, 29 жовтня, зафіксували перший від початку пандемії випадок захворювання на COVID-19.

Пр це повідомляє ВВС.

Зазначається, що зараження виявили у повністю вакцинованої людини, яка прибула рейсом репатріації з новозеландського міста Крайстчерч.

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Разом із інфікованим на борту перебували 214 осіб, зокрема члени олімпійської збірної Тонґи, які застрягли у Новій Зеландії після Олімпіади у Токіо.

Міністерство охорони здоров'я Нової Зеландії заявило, що перед від'їздом ця людина мала негативний результат COVID-тесту. Водночас після прибуття тонганця, який отримав другу дозу вакцини в середині жовтня, повторно перевірили на коронавірус: результат виявився позитивним.

Прем'єр-міністр Тонґи Погіва Туїонетоа попередив, що жителі головного острова Тонгатапу наступного тижня, ймовірно, зіткнуться з карантинними обмеженнями.

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Досі острівна держава Тонґа із понад 100 тис. населення залишалася однією з останніх країн, вільних від COVID-19. Зауважимо, що лише третина населення тут отримала дві дози вакцини від коронавірусу.

Низка острівних держав у Тихому океані, зокрема Тувалу, залишаються вільними від нової інфекції. Водночас експерти вважають, що такими країнами як Північна Корея і Туркменістан, де за офіційними даними досі немає COVID-19, все ж може поширюватися коронавірус.

Тим часом на території материкового Китаю зафіксували 59 нових випадків коронавірусу - це найвищий показник внутрішніх випадків зараження від 16 вересня.

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