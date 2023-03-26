У товарному поїзді виявили тіла людей, ще 10 осіб госпіталізували

У п'ятницю, 24 березня, правоохоронці виявили тіла двох імовірних мігрантів, які не мали документів – люди задихнулися у товарному поїзді у штаті Техас. Ще 10 осіб госпіталізували.

Про це пише Reuters.

Осіб, які потребували медичної допомоги, доставили гелікоптером або каретою швидкої допомоги до лікарні на півдні Техасу, повідомила поліція.

Офіційні особи в Увладе, штат Техас, отримали анонімний екстрений дзвінок 911 із повідомленням про те, що іммігранти задихаються в поїзді. За словами правоохоронців, щонайменше 15 іммігрантів потребували негайної медичної допомоги.

Поліція повідомила, що співробітники прикордонної служби США були повідомлені та змогли зупинити поїзд в окрузі Увалде.

Слідчі Міністерства внутрішньої безпеки США вивчають можливість випадку контрабанди людей.

Начальник поліції Увальде Даніель Родрігес підозрює, що мігранти зневоднилися через спеку у вагонах під час теплої погоди.

Зазначається, що трагедія сталася неподалік від місця більш серйозного інциденту минулого року, коли 53 мігранти загинули в кузові тракторного причепа від задушливої спеки під час спроби незаконного в'їзду.

Мексиканське консульство в Ігл-Пасс, штат Техас, повідомило, що йому відомо про інцидент і спілкується з офіційними особами США, щоб визначити, чи є хтось із жертв мексиканцем.

Місце трагедії розташоване приблизно в 190 км від кордону з Мексикою.

Нагадаємо, потужне торнадо висмоктало вчительку з класу – моторошні кадри потрапили на відео.

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