У Трампа хочуть повернути на роботу співробітників служби ядерної безпеки, але не можуть їх знайти - NBC

У Білому домі скасували власне рішення про звільнення деяких співробітників служби ядерної безпеки, але не можуть звʼязатися з працівниками.

Про це інформує NBC News.

Журналісти пишуть, що посадові особи Національного управління з ядерної безпеки спробували повідомити деяких співробітників, звільнених напередодні, що тепер їх хочуть поновити на роботі, але не змогли цього зробити через відсутність нових контактних даних.

"Листи про звільнення деяких співробітників NNSA, які перебувають на випробувальному терміні, скасовують, але в нас немає належного способу зв'язатися з цим персоналом", - йдеться у повідомленні NNSA.

Видання пише, що йдеться про осіб, яких було звільнено у четвер і вони втратили доступ до своїх облікових записів федеральної урядової електронної пошти.

NNSA, яке входить до складу Міністерства енергетики і контролює ядерний запас країни, втратило можливість звʼязатися зі співробітниками і просить їх безпосередньо звʼязатись з керівництвом.

"Будь ласка, попрацюйте зі своїми керівниками, щоб надіслати цю інформацію (щойно ви її отримаєте) на особисті контактні адреси електронної пошти людей", - сказано в листі.

Раніше повідомлялося, що чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа звільнили понад 300 співробітників з Національного управління ядерної безпеки.

Ми раніше інформували, що американський атомний авіаносець зіткнувся з вантажним судном під прапором Панами.

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