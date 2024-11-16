У Трампа ігнорують "нав'язливі" перевірки ФБР кандидатів на ключові посади – CNN

У Трампа пояснюють це тим, що система ФБР працює повільно та має проблеми.

Перехідна команда обраного президента США Дональда Трампа оминає традиційні перевірки ФБР. Деяких претендентів на ключові посади формально перевіряють приватні компанії.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За інформацією видання, Трамп і його союзники вважають, що система ФБР є повільною і страждає від проблем, які можуть перешкодити плану новообраного президента швидко розпочати роботу з реалізації його порядку денного.

Водночас у Трампа вважають, що "під час нав'язливих перевірок" ФБР іноді виявляють незручну інформацію, яка може зашкодити в політичному плані.

"Дискусії відбуваються на тлі того, що Трамп запропонував кілька суперечливих кандидатур на високі посади в уряді США, зокрема Метта Гейца на посаду генерального прокурора і Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки", - пише видання.

Видання зазначає, що, зрештою, президент має остаточне право вирішувати, кого призначати і з ким ділитися розвідданими, незважаючи на встановлений протокол з точки зору національної безпеки, який існує ще від часів Другої світової війни. Він має на меті відстежувати, що обрані кандидатури не мають зовнішніх зв'язків чи інших проблем, які можуть загрожувати інтересам національної безпеки.

"У деяких кандидатів на посади в адміністрації Трампа можуть виникнути проблеми під час перевірки біографічних даних, що створить потенційні перешкоди під час процесу затвердження. Натомість перехідна команда Трампа зосередилася на здійсненні власної внутрішньої перевірки кандидатів на вищі адміністративні посади. Хоча Трамп матиме повноваження подолати будь-які проблеми з перевіркою і надати доступ до секретних матеріалів після вступу на посаду, він не зможе цього зробити, доки не складе присягу 20 січня", - пише CNN.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про низку майбутніх призначень своєї команди. Хто отримав посади - читайте у новині.

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