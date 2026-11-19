Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Представник адміністрації президента США Дональда Трампа пропонував Гаяні розглянути можливість передачі частини своєї території сусідній Венесуелі. Йдеться про багатий на природні ресурси регіон Ессекібо, на який претендує Каракас. Ця пропозиція шокувала гаянських посадовців, після чого Вашингтону довелося запевняти їх, що позиція США щодо державного кордону не змінилася.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Реклама

За даними агентства, керівник відділу політичного планування Державного департаменту США Джеремі Левін під час зустрічей із представниками Гаяни та Венесуели порушував питання можливого врегулювання територіальної суперечки. Зокрема, йшлося про варіант встановлення часткового контролю Венесуели над регіоном Ессекібо, який охоплює західні дві третини території Гаяни.

Реклама

Під час зустрічі у Вашингтоні у вересні Левін запропонував гаянській стороні допомогти організувати переговори з виконувачкою обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес. За словами джерел Reuters, його заяви викликали настільки сильне занепокоєння, що представники Гаяни звернулися по роз’яснення до інших посадовців Держдепартаменту.

У Державному департаменті США заявили, що відомство регулярно отримує різноманітні пропозиції щодо зовнішньої політики від сторонніх осіб, однак його позиція щодо кордону між Венесуелою та Гаяною не змінилася.

Сам Левін підтвердив Reuters, що проводив попередні переговори з представниками обох держав. За його словами, це відбувалося за прямою вказівкою Білого дому після звернення Родрігес до Трампа з проханням про американське посередництво.

Конфлікт довкола Ессекібо

Венесуела вже понад 180 років висуває претензії на Ессекібо — територію, багату на золото, алмази та боксити. Питання загострилося після відкриття у 2015 році значних покладів нафти біля узбережжя Гаяни. У 2018 році Гаяна передала територіальну суперечку на розгляд Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Реклама

Ситуація набула нового виміру після американської операції із захоплення колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро на початку 2026 року. Після цього відносини Вашингтона з урядом Родрігес значно потеплішали, а Сполучені Штати посилили свій вплив на Каракас.

За інформацією Reuters, Левін, який залишив Державний департамент наприкінці жовтня, стверджує, що виконував доручення Білого дому та звітував про результати контактів керівництву відомства. Він також заперечив твердження, що діяв без дозволу адміністрації Трампа.

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канельзаявив про підготовку острова до можливої військової агресії з боку Сполучених Штатів. На тлі загострення відносин із Вашингтоном кубинська влада посилює військову підготовку та проводить загальнонаціональні оборонні заходи.

Новини партнерів