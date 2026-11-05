У Трампа можуть відібрати улюблені «іграшки»: що сталося після розгрому республіканців

Піт Гегсет / © Associated Press

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Перемога демократів на проміжних виборах до Конгресу США поставила під загрозу масштабні оборонні проєкти Дональда Трампа. Зокрема, під питанням опинилися фінансування «Золотого купола», «Золотого флоту» та реалізація оборонного бюджету на 1,5 трильйона доларів. Проблеми можуть виникнути й у міністра оборони Піта Гегсета.

Про це повідомляє Axios.

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Як зазначає видання, результати виборів суттєво ускладнили реалізацію планів Білого дому у сфері національної безпеки.

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Раніше республіканці розраховували фінансувати масштабні оборонні ініціативи за допомогою спеціальної бюджетної процедури, яка дозволяє ухвалювати певні рішення простою більшістю голосів.

Однак після перемоги демократів використання цього механізму найближчими місяцями стало малоймовірним, а після початку роботи нового Конгресу — фактично недоступним для республіканців без підтримки опонентів.

Які військові проєкти Трампа опинилися під загрозою

Аналітики оборонного сектору сумніваються, що адміністрації вдасться реалізувати запланований оборонний бюджет обсягом 1,5 трильйона доларів.

У дослідницькому підрозділі TD Cowen попередили, що амбітні ініціативи президента можуть зіткнутися із серйозними обмеженнями.

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«Проєкти, які просуває Трамп, приречені на провал», — йдеться в аналітичній записці.

Зокрема, експерти прогнозують скорочення можливостей для реалізації «Золотого купола», «Золотого флоту» та інших ключових проєктів Білого дому.

Експерт з оборонного бюджету Американського інституту підприємництва Тодд Гаррісон також не очікує, що чинний склад Конгресу встигне ухвалити необхідні бюджетні рішення.

На його думку, фінансування оборонного відомства, ймовірно, продовжать за тимчасовою схемою до наступного року.

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«Усі вони перебувають під загрозою. Загалом я очікую, що з оборонним бюджетом нічого не відбудеться», — зазначив Гаррісон.

Гегсету можуть загрожувати розслідування та імпічмент

Окремою проблемою для адміністрації стала війна з Іраном, яка триває вже понад пів року.

За оцінкою Axios, після зміни політичного балансу в Конгресі кількість парламентських розслідувань щодо дій адміністрації та Пентагону може суттєво зрости.

Ба більше, законодавці від обох партій, зокрема демократ Пет Раян і республіканець Томас Массі, вже виступали з пропозиціями щодо імпічменту міністра оборони Піта Гегсета.

Сенаторка-демократка Кірстен Гіллібранд заявила Axios, що очільник Пентагону повинен відповісти за свої рішення.

«Хаотичне та некомпетентне керівництво міністра Гегсета послабило Америку і зробило її менш безпечною. Тепер йому доведеться за це відповісти», — заявила вона.

Водночас Дональд Трамп запевнив, що не планує звільняти Гегсета.

«Ні, я думаю, він чудово виконує свою роботу», — сказав президент США журналістам.

Республіканці втратили впливових союзників у Конгресі

Ситуацію для Пентагону ускладнює і поразка низки республіканців, які відігравали важливу роль у розподілі оборонних коштів.

Зокрема, сенаторка Сьюзен Коллінз, яка очолювала Комітет з асигнувань, поступилася демократу Трою Джексону в штаті Мен.

У Південній Кароліні Дарлін Грем програла Енні Ендрюс, а конгресвумен Джен Кігганс у Вірджинії поступилася Елейн Лурії.

Станом на середину дня 4 листопада ще кілька впливових республіканців, серед яких Роб Віттман, Майк Тернер, Скотт Дежарле та Джефф Кренк, відставали від демократичних суперників.

У результаті адміністрація Трампа ризикує зіткнутися не лише з бюджетними обмеженнями, а й із посиленим контролем за діяльністю Пентагону.

«Люди очікують, що будуть розслідування, буде нагляд і все інше. І, безумовно, це матиме вплив», — зазначив партнер консалтингової компанії Clark Street Associates В. Дж. Сахі.

Водночас він наголосив, що наскільки серйозними виявляться наслідки для військових програм Трампа, поки невідомо.

Трамп пригрозив новими ударами по Ірану

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив завдати Ірану «нищівного удару». Під час мітингу 1 листопада він заявив, що поки утримується від нової атаки, оскільки хоче уникнути людських жертв.

Раніше Трамп повідомив, що Вашингтон розглядає удари по одному або двох об'єктах в Ірані. За даними Axios, США та Ізраїль підготували план масштабної військової операції, потенційними цілями якої можуть стати іранське керівництво, енергетична та ядерна інфраструктура.

Водночас 2 листопада зробив скандальний американський консервативний оглядач Такер Карлсон. За його словами, адміністрація президента США Дональда Трампа під тиском прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу може вирішити завдати ядерного удару по Ірану вже найближчими днями.

Також нагадаємо, американський літак радіоелектронної розвідки RC-135U Combat Sent прибув на авіабазу Мілденголл у Великій Британії. Його переміщення привернуло увагу на тлі повідомлень про можливе відновлення американських ударів по Ірану.

Подальший маршрут і завдання борту офіційно не розкриваються. Водночас спостерігачі припускають, що його можуть залучити до розвідувальних операцій на Близькому Сході. Підтверджень цього наразі немає.

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