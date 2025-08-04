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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Трампа назвали ще одну країну, яка фінансує війну Росії

Заступник керівника апарату Білого дому вважає, що для Індії неприйнятно підтримувати війну, купуючи російську нафту.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Прибутки Росії від нафти

Прибутки Росії від нафти / © ТСН.ua

Один з найвпливовіших помічників президента США Дональда Трампа звинуватив Індію у фактичному фінансуванні війни Росії в Україні.

Про це повідомляє Reuters, цитуючи заяву заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера в програмі «Sunday Morning Futures» на телеканалі Fox News.

«Він (Трамп) дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії», — сказав він.

Раніше стало відомо, що Індія має намір продовжувати купувати нафту у Москви, незважаючи на погрози США запровадити так звані вторинні санкції, які передбачають мита у розмірі 100% для країн, які купуватимуть енергоносії у держави-агресорки.

«Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов’язана з Китаєм у закупівлі російської нафти. Це вражаючий факт», — сказав Міллер.

Помічник Трампа дещо пом’якшив свою критику, назвавши стосунки президента США з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді «чудовими».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 14 липня пообіцяв запровадити тарифи в розмірі 100% для головних торговельних партнерів Москви, якщо Росія не укладе мирну угоду з Україною протягом наступних 50 днів.

На тлі таких погроз державні нафтопереробні заводи Індії цього тижня зупинили імпорт російської нафти.

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