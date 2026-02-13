У США назвали єдиний спосіб, як зупинити війну в Україні

Ліндсі Грем / © Associated Press

Війна в Україні може бути припинена лише за умови активного залучення Китаю та посилення економічного тиску на ключових партнерів Росії.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час дискусійної панелі «Аналіз стану Росії» на Мюнхенській безпековій конференції.

Сенатор зазначив, що традиційні санкційні заходи не продемонстрували очікуваної ефективності, оскільки не змусили Кремль змінити свій політичний та воєнний курс. За словами Грема, він уже надав відповідні рекомендації адміністрації Дональда Трампа щодо зміни стратегії впливу на агресора.

«Я сказав адміністрації: якщо ви хочете покласти край цій війні, ви повинні залучити Китай до цієї війни. Тож ми пішли й поговорили з послом Китаю. Китай купує дешеву російську нафту… Вона вже не буде такою дешевою», — наголосив республіканець.

Окрему увагу Грем приділив механізмам тарифного тиску на країни, які суттєво наростили імпорт російських енергоносіїв після початку повномасштабного вторгнення. Він нагадав, що Трамп уже запровадив 25% тарифи щодо Індії, яка раніше купувала лише 3% російської нафти, а тепер збільшила цю частку до 30%.

«Санкції — це добре. Але вони не змінили поведінки, яку ми прагнемо змінити. Путіну байдуже, скільки його людей загине. Без Китаю, Індії і Бразилії Росія б вже збанкрутувала», — зауважив Грем.

Нагадаємо, колишній керівник британської розвідки МІ6 Річард Мур теж заявляв, що Російська Федерація змогла витримати тривалі бойові дії проти України винятково завдяки масштабній підтримці з боку КНР.

Раніше губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом закликав до рішучішої підтримки України та посилення тиску на Путіна.

Також президент Володимир Зеленський наголосив, що попри постійну роботу української переговорної групи, російська сторона уникає конкретики. Замість дипломатичного діалогу агресор використовує звичну тактику залякування та інформаційних маніпуляцій.