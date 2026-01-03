У Трампа не коментують атаки по Венесуелі, хоча і знають про це

Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрації президента США Дональда Трампа відомо про вибухи та літаки над Каракасом.

Про це повідомляють джерела CBS News.

Однак Білий дім утримується від офіційних коментарів. Також військову операцію США не коментує офіційний Каракас.

Нагадаємо, у столиці Венесуели Каракасі вранці у суботу, 3 січня, чутно гучні вибухи та видно дим. Над містом фіксуються літаки.

Видання Clash Report пише, що США, ймовірно, розпочали авіаудари в межах наземної військової операції у Венесуелі.

У Венесуелі затримують усіх підозрілих осіб біля критично важливих обʼєктів. На вулиці Каракаса почали виводити венесуельську бронетехніку.

Президент сусідньої Колумбії Густаво Петро у соцмережах написав, що «в даний момент бомбардують Каракас», але не уточнив хто саме.