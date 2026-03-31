«У Трампа немає козирів»: політолог про ситуацію довкола Ірану

США, ймовірно, готуються до проведення обмеженої військової операції на території Ірану.

Таку думку у прямому етері Еспресо висловив політолог, керівник аналітичного центру Ділова Столиця Вадим Денисенко.

«Якщо говорити про більш реалістичні сценарії, то на сьогоднішній день існує відносно малий, якщо не сказати мізерний варіант, що сторонам вдасться домовитись дипломатичним шляхом», — зазначив він.

Експерт додав, що наразі ситуація розвивається у напрямку силового сценарію.

«Поки що все йде до того, що США справді будуть робити якусь обмежену воєнну операцію на території Ірана, але ми теж повинні розуміти, що це може призвести до гуманітарної катастрофи на Близькому Сході», — наголосив Денисенко.

Він пояснив, що одним із ключових ризиків є можливі дії Тегерана у відповідь.

«Чому? Тому що Іран попередив, що в разі подібних речей, Іран буде бити по опріснювальних станціях країн Перської затоки», — сказав політолог.

За його словами, це може мати катастрофічні наслідки для регіону.

«Якщо це станеться, це реально може призвести до гуманітарної катастрофи в цілому ряді регіонів Перської затоки», — підкреслив він.

Денисенко також зауважив, що навіть успішна обмежена операція не вирішить ключових проблем.

«Тому поки що, як на мене, у Трампа немає козирів, які він любить говорити», — зазначив експерт.

«І поки що, навіть обмежена воєнна операція, навіть вдала воєнна операція, це обмежена, я маю на увазі, щодо захоплення острова Харг чи якогось там іншого об’єкту. Поки що вона не вирішує питання розблокування Ормузької протоки, і воно взагалі не вирішує питання того, як будуть далі розвиватися події по обстрілах Іраном країн своїх сусідів», — додав він.

