Нещодавні атаки Ірану на два американські винищувачі, ймовірно, ввели президента США Дональда Трампа в «режим паніки».

Про це заявив колишній радник з національної безпеки Джон Болтон, передає The Hill.

За його словами, відсутність публічної реакції американського президента на збиття іранськими військовими двох літаків «підриває довіру до Білого дому».

Йдеться про втрату винищувача F-15E Strike Eagle над повітряним простором Ісламської Республіки. Це стало першим збиття американського військового літака іранськими військовими. Після цього Тегеран заявив про збитий засобами ППО штурмовик A-10 Warthog.

Пілоти обох літаків катапультувалися. Одного військовослужбовця врятували американські сили, а пошуки іншого тривають.

Болтон зазначив, що навіть якщо Іран захопить одного з двох пілотів, це не змінить конфлікту, але стане «перемогою пропаганди Ірану» та «чимось, що випробовує нашу рішучість».

Відсутність коментарів від Трампа, на його думку, свідчить, що він вагається і тим самим визнає, що, розпочинаючи військову операцію проти Ірану, її наслідки були «не продумані до кінця».

«Мені здається, що він [президент Трамп] знову в паніці, бажаючи знайти спосіб оголосити перемогу та вийти з цієї війни, незалежно від того, чи відкриє він Ормузьку протоку перед цим», — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран завдав удару по американській авіабазі «Принц Султан» в Саудівській Аравії, внаслідок чого десять військовослужбовців США зазнали поранень. Був знищений літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3 Sentry AWACS Повітряних сил США.