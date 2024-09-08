У Трампа побоюються, що він провалить дебати з Гарріс через свою пихатість - Politico

Дональд Трамп може відновити свої позиції у передвиборчій кампанії завдяки проведенню успішних дебатів проти кандидата від Демократичної партії Камали Гарріс, однак у його команді побоюються, що він може не використати цей шанс.

Також читайте Трамп планує зняти з Росії санкції у разі перемоги на виборах

Про це йдеться у повідомленні Politico.

Видання пише, що у команді Трампа місяцями його закликали зосередитися на критиці політики Камали Гарріс, а не на її особистості, однак він відмовляється і продовжує нападки на опонентку. У команді Трампа побоюються, що це може призвести до провалу на дебатах.

Колишній речник Палати представників Ньют Гінгріч заявив, що "вона поводитиметься дуже, дуже агресивно, намагатиметься заманити його в пастку, дуже злитися, переходитиме на особистості і намагатиметься принизити його. Я думаю, я сподіваюся, що він поводитиметься як хлопець, який був справжнім президентом... і просто буде спокійним і врівноваженим".

Однак прихильники Трампа, які знають його особистість та пихатість, вважають, що він може все зіпсувати під час дебатів.

"Я думаю і молюся, що його можна дисциплінувати", - сказала Тріша Маклафлін, одна з кількох республіканських стратегів.

Журналісти пишуть, що сам Трамп, судячи з його поведінки, не поділяє думку своїх прихильників і буде триматися свого образу. Видання пише, що нещодавно підкастер Лекс Фрідман наполегливо закликав Трампа говорити про "позитивне бачення майбутнього замість критики іншої сторони", колишній президент, схоже, не погодився з цим.

"Так, я думаю, що критикувати треба. Я вважаю, що вони огидні", - сказав Трамп в опублікованому епізоді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп пропонує Ілону Маску посаду у разі перемоги на виборах.

Крім того, ми раніше інформували, що через порушення авторських прав Трамп може стати донором передвиборчої кампанії Гарріс.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.