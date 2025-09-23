У Трампа помітили ознаки серйозної хвороби: що відомо

Дональд Трамп / © Associated Press

Американський психолог і колишній професор медичної школи Університету Джонса Хопкінса Джон Гартнер заявив, що у президента США Дональда Трампа помітні ознаки, які можуть вказувати на розвиток деменції.

Про це він розповів у подкасті The Daily Beast.

За словами Гартнера, у Трампа спостерігається «серйозне погіршення» мовних і рухових навичок, мислення та контролю імпульсів. Психолог стверджує, що раніше Дональд Трамп був «дуже красномовною людиною», яка могла логічно вибудовувати довгі промови. Проте зараз він часто збивається з думки та суперечить сам собі.

Водночас у Білому домі заперечують ці твердження, наполягаючи на тому, що президент США перебуває у відмінній формі. Сам Дональд Трамп також відкинув ці припущення, написавши в соцмережах, що «ніколи ще не почувався так добре».

