У Трампа помітили ознаки серйозної хвороби: що відомо

Психолог Джон Гартнер припускає, що Дональд Трамп може мати ознаки деменції.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Американський психолог і колишній професор медичної школи Університету Джонса Хопкінса Джон Гартнер заявив, що у президента США Дональда Трампа помітні ознаки, які можуть вказувати на розвиток деменції.

Про це він розповів у подкасті The Daily Beast.

За словами Гартнера, у Трампа спостерігається «серйозне погіршення» мовних і рухових навичок, мислення та контролю імпульсів. Психолог стверджує, що раніше Дональд Трамп був «дуже красномовною людиною», яка могла логічно вибудовувати довгі промови. Проте зараз він часто збивається з думки та суперечить сам собі.

Водночас у Білому домі заперечують ці твердження, наполягаючи на тому, що президент США перебуває у відмінній формі. Сам Дональд Трамп також відкинув ці припущення, написавши в соцмережах, що «ніколи ще не почувався так добре».

Нагадаємо, Після того, як у соціальних мережах почали поширюватися конспірологічні чутки про смерть президента США Дональда Трампа, яку нібито приховують в Білому домі, з’явилася оновлена інформація щодо стану здоров’я американського лідера.

Зокрема у Трампа помітили синець на тильному боці правої руки під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном в Овальному кабінеті. Це посилило побоювання щодо проблем зі здоров’ям американського лідера.

Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп готовий кинути виклик Організації Об’єднаних Націй через її бездіяльність у світі.

