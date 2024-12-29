У Трампа пояснили заяви про Канаду, Мексику та Гренландію: подробиці

Недавні висловлювання новообраного президента США Дональда Трампа про Гренландію та Канаду, за словами його команди, стали частиною ширшої стратегії. Прессекретарка перехідного періоду Трампа, Анна Келлі, зазначила, що коментарі президента про ці країни не варто сприймати буквально. Вони є елементом більш глобального підходу, що має на меті посилення позицій США на міжнародній арені.

Про це повідомляє The Washington Post.

Келлі заявила, що світові лідери почали переговори, оскільки Трамп уже виконує обіцянку "Зробити Америку знову сильною". Вона зазначила, що після його офіційного вступу на посаду іноземні держави обережніше ставитимуться до США, і Америка знову стане поважаною, що зробить світ безпечнішим.

За її словами, коментарі Трампа про Канаду, Мексику, Гренландію та Панаму є частиною більшої стратегії, спрямованої на протидію Росії та Китаю. За словами анонімного чиновника, ці заяви не випадкові, а мають чітку мету. Трамп використовує свою владу та інструменти, щоб реалізувати цю стратегію.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що під час його президентства Америка може претендувати на приєднання Канади, Гренландії та Панамського каналу.