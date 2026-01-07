Білий дім підтвердив захоплення російського судна / © Associated Press

Речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала захоплення США двох венесуельських нафтових танкерів у Північній Атлантиці та Карибському басейні, один із яких належав до тіньового флоту РФ і йшов під російським прапором.

Про це Левітт сказала на сьогоднішньому брифінгу.

Вона уточнила, що танкер Marinera спочатку був відомий як Bella 1.

«Ви маєте на увазі танкер Bella I, який було захоплено сьогодні вранці. Міністерство юстиції та Міністерство внутрішньої безпеки у координації з Міністерством війни оголосили про це захоплення сьогодні вранці за порушення санкцій США. Я говорила про забезпечення виконання нашої санкційної політики на трибуні перед Новим роком, і ця адміністрація збирається повністю забезпечити виконання санкційної політики», — каже Левітт.

Речниця підтвердила, що це було судно тіньового флоту Венесуели, яке перевозило нафту та перебуває під санкціями.

«Сполучені Штати Америки за цього президента не збираються цього терпіти», — запевнила вона.

Левітт уточнила, що екіпаж судна отримав судовий ордер на арешт. Таким чином його екіпаж також може бути притягнутий до відповідальності та повернутий до США для суду.

Нагадаємо, що сили США сьогодні захопили пов’язаний з Венесуелою нафтовий танкер, який йшов під російським прапором. На судно під російським прапором, яке тепер відоме як «Марінера», висадилися американські військові та співробітники берегової охорони.

Такі дії викликали істерику у країні-агресорці Росії. Зокрема міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вимагає від США «негайно повернути» своїх громадян, які перебували на борту танкера «Марінера».