У Трампа сказали, скільки ще триватиме війна з Іраном

США планують завершити війну з Іраном до травня, тоді як Ізраїль готує «тисячі цілей».

Дмитро Гулійчук
Радник Трампа прогнозує фінал іранської кампанії за 4-6 тижнів.

Радник Трампа прогнозує фінал іранської кампанії за 4-6 тижнів.

Білий дім, як і раніше, виходить з того, що війна з Іраном триватиме чотири-шість тижнів.

Про це заявив головний економічний радник Трампа Кевін Хассетт, передає ВВС.

«США не потрібні додаткові гроші на війну, Білий дім, як і раніше, виходить з того, що вона триватиме чотири-шість тижнів», — каже головний економічний радник Трампа.

За його словами, на війну з Іраном вже витрачено 12 млрд доларів.

Говорячи про тривалість війни, Хассетт сказав: «Нам, як і раніше, доповідають, що [війна закінчиться] через чотири-шість тижнів після початку і що ми випереджаємо графік».

Що кажуть в Ізраїлі

Натомість ізраїльські військові планують продовжити щонайменше ще три тижні своєї кампанії проти Ірану. Про це повідомив CNN військовий речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

«У нас попереду тисячі цілей», — каже речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін. «Ми готові, у координації з нашими союзниками США, мати плани щонайменше до єврейського свята Песах, приблизно через три тижні. І в нас є глибші плани ще на три тижні після цього».

За даними Армії оборони Ізраїлю, з початку іранської кампанії 28 лютого ізраїльські ВПС здійснили приблизно 400 хвиль ударів у західному та центральному Ірані, зосереджуючись на демонтажі інфраструктури та ураженні оперативників пожежних, оборонних та виробничих підрозділів.

Ізраїльські чиновники стверджують, що США та Ізраїль вже завдали ударів по тисячах цілей з початку війни.

Нагадаємо, американо-ізраїльські удари по Ірану розпочалися 28 лютого.

Раніше президент США Дональд заявив, що війна проти Ірану «триватиме стільки, скільки буде необхідно».

