Кім Чен Ин та Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готується до новий переговорів з КНДР, розглядаючи різні варіанти відновлення діалогу між країнами.

Про це інформує Axios.

Видання пише, що наразі нічого не вказує на підготовку, однак Північна Корея зробила тривожні ядерні досягнення після того, як Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин провели два невдалі саміти. Трамп дав зрозуміти, що він хоче відновити контакти з КНДР, можливо, навіть особисто з Кім Чен Ином.

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Джерела видання повідомляють, що наразі команда Трампа проводить зустрічі та переговори з зовнішніми експертами.

«Закриті обговорення», що включають експертів аналітичних центрів та чинних і колишніх офіційних осіб США, свідчать про те, що адміністрація Трампа розглядає різні сценарії для ще однієї зустрічі Трампа з Кімом, пише Axios.

«Ми скликаємо агентства, щоб зрозуміти, де зараз знаходяться північнокорейці. Багато що змінилося за останні чотири роки. Ми оцінюємо, діагностуємо і обговорюємо потенційні шляхи», — сказав високопосадовець США виданню.

Крім того, повідомляється, що посол Швеції у КНДР, який також представляє інтереси США, минулого тижня відвідав Вашингтон для консультацій.

Раніше повідомлялося, що нові супутникові знімки свідчать про те, що Північна Корея будує один з найбільших і найсучасніших військових кораблів у своїй історії.

Ми раніше інформували, що військові КНДР порушили кордон Південної Кореї: було відкрито вогонь.