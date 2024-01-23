У Трампа великі проблеми: чому його участь у виборах “пахне” поразкою — аргументи Politico

Дональд Трамп має проблему незалежно від того, що станеться в Нью-Гемпширі у вівторок, 23 січня, ввечері: існує цілий пласт республіканського електорату і значна частина незалежних, які, схоже, твердо вирішили не голосувати за нього в листопаді, якщо він стане кандидатом.

Про це пише Politico.

Ця проблема стала очевидною під час опитувань напередодні кокусів в Айові, коли опитування виборців у цьому штаті, проведене NBC News/Des Moines Register/Mediacom, показало, що 43% прихильників Ніккі Гейлі заявили, що вони підтримають президента Джо Байдена, а не Трампа. І ця динаміка стала особливо помітною, коли цього тижня кампанія перемістилася до Нью-Гемпширу.

“Я не можу голосувати за Трампа. Він шахрай. Він занадто корумпований, — сказав 64-річний Скотт Сімеоне, незалежний виборець з Амхерста, який підтримував Трампа в 2016 і 2020 роках. — Я голосував за нього і не усвідомлював, що він настільки корумпований”.

Які проблеми чекають на Трампа

Первинні вибори можуть створити внутрішньопартійні розбіжності, які в певний момент здаються неможливими для подолання. У 2008 році блок прихильників Гілларі Клінтон започаткував рух PUMA (Party Unity My Ass), як погрозу ніколи не підтримувати Барака Обаму після тих болючих праймеріз. Прихильники Берні Сандерса пообіцяли ніколи не підтримувати Клінтон вісім років потому. У 2016 році Трамп сам зіткнувся з протидією своїй номінації аж до самого з'їзду.

Але 2024 рік відрізняється. Трамп не виступає перед виборцями як кандидат, який вперше балотується. Він — відома величина, яку електорат оцінює не стільки за проведення поточної кампанії, скільки за час перебування на посаді. І це, як попереджають політичні ветерани, значно ускладнює для нього завдання повернути людей, яких він відштовхнув, в тому числі тих, хто колись був готовий голосувати за республіканців.

Дані підтверджують думку про те, що на колишнього президента чекають проблеми. Ще до опитування в Айові опитування, проведене New York Times спільно з Сієнським коледжем, показало, що — включно з незалежними, які кажуть, що схиляються до однієї партії, а не до іншої — Байден має дещо більшу підтримку серед демократів і незалежних, схильних до демократів (91%), ніж Трамп серед республіканців і незалежних, схильних до Республіканської партії (86%).

Це далеко не більшість республіканців, які готуються підтримати Трампа в листопаді. Але у випадку близьких виборів цього може бути достатньо, щоб схилити шальки терезів на користь демократів. Як мінімум, це велика відповідальність для Республіканської партії, якщо партія, як очікується, проштовхне Трампа як свого кандидата.

“Без сумніву, піднятися на цю гору буде надзвичайно складно”, — сказав губернатор Нью-Гемпширу Кріс Сунуну, прихильник Гейлі, коли журналісти запитали його про шанси партії на перемогу в Нью-Гемпширі на загальних виборах з Трампом на чолі списку, відповідаючи на запитання POLITICO. “І він це вже довів. Він програвав раніше, і згідно з опитуваннями, цього разу він програє ще більше”.

“Він мене лякає”

Шон Ван Англен, відомий і ранній прихильник Трампа в штаті, який тепер планує голосувати за Гейлі 23 січня, сказав, що якщо Трамп стане кандидатом, йому, можливо, доведеться викреслити цей рядок у своєму листопадовому бюлетені.

“Я не думаю, що зможу проголосувати за Трампа, — сказав він. — Я голосую на кожних виборах, я ніколи не залишав порожній рядок у бюлетені. І, можливо, доведеться цього разу”.

Такі настрої не були рідкістю серед республіканців цього тижня, особливо серед виборців, які прийшли на зустріч з Гейлі, колишньою пані послом США в ООН.

“Він мені подобався. Але зараз він мене просто лякає. Всі, хто коли-небудь працював на нього, більше не працюють”, — сказала Ліза Трейсі з Салема. Якби справа дійшла до Байдена проти Трампа, вона сказала: “Я б пішла з Байденом”.

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Трамп “стікає кровʼю”

Ці проблеми не є унікальними для республіканців. Сам Байден бореться з Демократичною партією, де частина виборців розчарувалася в ньому і або схиляється до кандидата від третьої партії, або погрожує проголосувати за нього, або залишитися вдома в листопаді.

“Ми повинні продовжувати показувати, що не може бути просто двох партій, з якими ніхто не погоджується”, — сказала Мішель Грін, 34-річна зареєстрована незалежна кандидатка з Портсмута, штат Нью-Гемпшир, яка в неділю, 21 січня, зустрічалася в Хемптоні з депутатом Діном Філліпсом (штат Міннесота), який кидає виклик президенту на праймеріз.

Грін сказала, що це “безумовно викликає занепокоєння”, що кандидат від третьої партії може відтягнути голоси у Байдена в листопаді. Але вона також не впевнена, що проголосує за Байдена знову, після того, як підтримала його в 2020 році в матчі-реванші між Байденом і Трампом, додавши, що вона “морально не може підтримати менше з двох зол”.

Те, наскільки великими є ці групи незадоволених виборців, може мати велике значення для визначення наступного президента. Але є ознаки того, що, принаймні серед незалежних, Трамп стікає кров'ю.

Згідно з опитуванням New York Times спільно з Сієнським коледжем, проведеним минулого місяця, Байден випередив Трампа серед усіх незалежних опитаних — 50 відсотків проти 38 відсотків.

На короткій пресконференції в суботу, 20 січня, перед тим, як Трамп вийшов на сцену на мітингу, головний радник колишнього президента Кріс ЛаСівіта применшив цифри з Айови. Речник кампанії не відповів на прохання про коментар.

Але на заходах по всьому штату протягом останнього тижня сурогати Трампа наголошували на необхідності примирення республіканців, зображуючи президентство Байдена як екзистенційну загрозу.

Сунуну, зі свого боку, заявив, що готовий підтримати Трампа, якщо він стане прапороносцем партії. Хоча Байден є “гідною людиною”, сказав Сунуну, “його команда дуже погана”.

Але його аргументація була прикметною тим, що вона прозвучала під тиском. Сунуну розмовляв з виборцем, який загнав його в кут, поки він витирав сніг зі своєї машини на парковці перед мітингом Гейлі. Цей виборець хотів знати, як він міг розвернутися і проголосувати за Трампа після того, як він так відкрито критикував його правління. З ним погодилися й інші учасники заходу.

81-річний Кертіс Торнбруг, незалежний виборець з Рінджа, голосував за Баррі Голдуотера, Боба Доула і обох Бушів, а потім двічі за Обаму і Байдена в 2020 році (він не сказав, як він голосував у 2016 році). Він був готовий підтримати Гейлі у 2024 році, але не бачив себе на боці Трампа.

“Я не можу знайти нічого хорошого, щоб сказати, а я намагаюся, — пояснив він. — Він небезпечний, і люди навколо нього теж”.

79-річний Форбс Фармер, незалежний від Рінджа, також прийшов на цей захід, щоб особисто поспілкуватися з Гейлі. Він сказав, що схиляється до того, щоб підтримати її, якщо вона балотуватиметься проти Байдена в листопаді.

Чи міг би він підтримати Трампа, якби той переміг?

“Ні, ніколи, — сказав Фармер. — Я ненавиджу Трампа”.

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