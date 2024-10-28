У Трампа відповіли, чи збирається він вивести США з НАТО

Раніше Трамп неодноразово критикував членів НАТО за недостатні витрати на оборону.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Доналд Трамп не збирається виводити країну з блоку НАТО у разі свого обрання, але буде робити все можливе, що Альянс перестав бути "соціальним проєктом".

Про це заявив кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венс на каналі NBC.

Він заявив, що Трамп хоче, щоб блок НАТО насправді став сильним.

"Він хоче, щоб ми залишилися в НАТО... Але він також хоче, щоб країни НАТО дійсно несли свою частку оборонного тягаря", - сказав Ді Венс.

На питання журналістки про те, чи залишаться США у разі обрання Трампа кандидат у віцепрезиденти відповів: "Ми залишимося в НАТО".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Трамп не дозволить Путіну виграти війну проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що соратник Трампа Венс перед виборами відзначився новою скандальною заявою про війну в Україні.

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