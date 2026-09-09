У Трампа відреагували на чутки про зміну переговорника щодо України

Джаред Кушнер і Стів Віткофф / © Associated Press

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У Білому домі назвали «фейком» публікацію Financial Times про можливе скорочення ролі спеціального представника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у переговорах щодо війни в Україні.

Про це повідомила речниця Білого дому Анна Келлі у дописі в соцмережі Х.

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Вона заявила, що видання нібито оприлюднило матеріал до узгодженого дедлайну, а потім стверджувало, що американська адміністрація відмовилася від коментарів.

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«Щоб уточнити: Білий дім НЕ відмовлявся від коментарів до цієї статті», — написала Келлі.

Келлі також заявила, що Білий дім вирішив оприлюднити власну позицію щодо публікації, яку вона назвала недостовірною.

«Оскільки видання Financial Times відмовляється дотримуватися принципів чесної журналістики, ось наш коментар до вашої недостовірної та абсурдної статті», — написала вона.

За словами речниці Білого дому, викладена у Financial Times інформація не відповідає дійсності.

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«Уся ця історія — абсолютна фальшивка, основана на свідченнях анонімних „джерел“ низького рівня, які гадки не мають, про що говорять», — заявила Келлі.

Вона окремо наголосила, що описані виданням розмови щодо зміни ролі американських представників у переговорах взагалі не відбувалися.

«Жодна з цих нібито розмов не мала місця», — написала речниця.

Келлі також заявила, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер продовжують займатися дипломатичними зусиллями щодо досягнення мирної угоди, а президент США Дональд Трамп повністю довіряє їм ведення переговорів від імені Сполучених Штатів.

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«Спеціальний посланець Віткофф та Джаред Кушнер продовжують надзвичайно наполегливо працювати над досягненням мирної угоди», — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомила, що адміністрація США нібито серйозно розглядає можливість скорочення участі Віткоффа та Кушнера у перемовинах із Москвою та Києвом. За даними видання, натомість ключові функції у човниковій дипломатії можуть передати директору Центрального розвідувального управління США Джону Реткліффу.

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