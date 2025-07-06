У Трампа відреагували на створення Маском нової партії

Ілон Маск / © скриншот з відео

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Заява американського мільярдера Ілона Маска про створення нової політичної партії викликало стриману реакцію в адміністрації Дональда Трампа. У Білому домі вважають, що ради директорів компаній мільярдера можуть не підтримати його політичні амбіції та схилити його до повернення в бізнес.

Таку думку висловив Очільник міністерства фінансів США Скотт Бессент в етері CNN.

«Я гадаю, ради директорів його компаній хотіли, щоб він повернувся керувати ними, бо він у цьому найкращий. Думаю, цим радам не сподобалася вчорашня заява, і вони спонукатимуть його зосередитись на бізнесі, а не на політиці», — сказав Бессент.

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Коментуючи особисті розбіжності з Маском під час його співпраці з адміністрацією, Бессент додав, що підприємець не має достатньої підтримки:

«Якщо глянути на опитування, Ілон таким не був», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, Ілон Маск заявив про створення нової політичної сили, однак офіційної назви чи платформи наразі не представлено. Він її назвав «Партією Америки».

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