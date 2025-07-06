ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
524
Час на прочитання
1 хв

У Трампа відреагували на створення Маском нової партії

В адміністрації Трампа вважають, що Маску не варто втручатися в політику — у нього недостатня підтримка.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Ілон Маск

Ілон Маск / © скриншот з відео

Заява американського мільярдера Ілона Маска про створення нової політичної партії викликало стриману реакцію в адміністрації Дональда Трампа. У Білому домі вважають, що ради директорів компаній мільярдера можуть не підтримати його політичні амбіції та схилити його до повернення в бізнес.

Таку думку висловив Очільник міністерства фінансів США Скотт Бессент в етері CNN.

«Я гадаю, ради директорів його компаній хотіли, щоб він повернувся керувати ними, бо він у цьому найкращий. Думаю, цим радам не сподобалася вчорашня заява, і вони спонукатимуть його зосередитись на бізнесі, а не на політиці», — сказав Бессент.

Коментуючи особисті розбіжності з Маском під час його співпраці з адміністрацією, Бессент додав, що підприємець не має достатньої підтримки:

«Якщо глянути на опитування, Ілон таким не був», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, Ілон Маск заявив про створення нової політичної сили, однак офіційної назви чи платформи наразі не представлено. Він її назвав «Партією Америки».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie