У Трампа вкотре помітили синець на руці: чи може він приховувати хворобу

У Трампа на руці знову побачили пляму / © Associated Press

У президента США Дональда Трампа журналісти знову помітили дивну пляму на тильній стороні долоні. Американські медіа висловлюють побоювання щодо його здоров’я. Все це відбувається на тлі того, як мирні переговори США та Ірану вкотре зайшли у глухий кут.

На руці Дональда Трампа помітили таємничу знебарвлену пляму. Про це пише Daily Star.

У Трампа на руці знову помітили дивну пляму

«Синець» на долоні Трампа помітили під час спілкування президента з журналістами у Палм-Спрінгс, Флорида. Трамп обговорював своє рішення скасувати поїздку посланця США до Пакистану для продовження мирних переговорів США та Ірану.

Трамп заявив, що не відправлятиме до Ісламабаду своїх посланців — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

У Трампа не вперше помічають плями на руках. Такі випадки призводять до спекуляцій щодо його здоров’я.

У січні 2026 року Дональд Трамп прокоментував попередній випадок, зазначивши, що вдарився рукою об стіл, коли був у поїздці до Швейцарії.

Також він повідомляв, що йому призначили аспірин для розрідження крові.

«Я б сказав, приймайте аспірин, якщо ви любите своє серце, але не приймайте аспірин, якщо не хочете мати невеликих синців», — заявив минулого разу Дональд Трамп.

Професор Медичної школи та наук про здоров’я Університету Джорджа Вашингтона доктор Джонатан Райнер прокоментував синці на руках Трампа. Він повідомив, що, найімовірніше, Трамп вживає щось значно сильніше за аспірин, якщо має такі наслідки на руках.

Торік у Білому домі повідомляли, що Трамп страждає від хронічного захворювання вен, яке може спричиняти набряки щиколоток.

Щоразу в американському уряді знаходять нове пояснення синцям Трампа. В один із таких випадків, коли публіка помітила у президента США синці на руках, прессекретарка Кароліна Лівітт заявила, що це синці від величезної кількості рукостискань на день.

Нагадаємо, сьогодні вночі за українським часом на Дональда Трампа скоїли черговий замах. Під час офіційного заходу у готелі було чутно постріли. Трампа відразу евакуювали.

Нападником виявився 31–річний Коул Аллен — шкільний учитель. Він був озброєний дробовиком, пістолетом та ножами. Після пострілів деякі присутні — журналісти та їхні гості — ховалися під столами.

Озброєний чоловік кинувся на контрольно-пропускний пункт, де його знешкодили агенти Секретної служби.