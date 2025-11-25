- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 421
- Час на прочитання
- 2 хв
У Трампа вибухнув внутрішній конфлікт через "мирний план" щодо України — BILD
Мирний план для України спричинив боротьбу між Вансом і Рубіо, які намагаються здобути вплив на політичну спадщину Трампа.
У найближчому оточенні Дональда Трампа розгорівся прихований конфлікт через вплив на формування мирного плану для України.
Про це пише BILD.
За інформацією джерел, ключові фігури — віцепрезидент Джей Ді Вейнс та держсекретар Марко Рубіо — борються за те, хто буде визначати зовнішню політику США і фактично претендувати на політичне спадкування Трампа.
Рубіо спочатку дистанціювався від проекту, але зрештою взяв переговори з Європою та Україною під свій контроль, ставши головним переговорником від США у Женеві після саміту на Алясці.
Вейнс одразу підтримав план, узгоджений спецпредставником Стівом Віткоффом, і прагне стати наступником Трампа, спираючись на рух MAGA.
Джерела BILD повідомляють, що європейські дипломати бачать у Марку Рубіо більш передбачуваного та проєвропейського політика. Водночас у Москві ставлять на Джей Ді Вейнса, оскільки він є прихильником жорсткої лінії проти Києва.
Як зазначає колишній високопоставлений чиновник адміністрації Трампа, позиції Рубіо останнім часом помітно посилилися:
«Ми бачимо, як Рубіо веде переговори з українцями та європейцями в Женеві. Все це вказує на те, що він набирає впливу. Вейнс же перш за все хоче одного — стати президентом».
Прихована боротьба між двома впливовими політиками свідчить про глибокий розкол в оточенні Трампа щодо майбутньої стратегії США стосовно України та Європи.
Нагадаємо, після женевської зустрічі української та американської делегацій щодо погодження оновленого мирного плану залишилося лише кілька неузгоджених пунктів. Як повідомили у Білому домі, перемовини були продуктивними, але команди продовжують працювати над розбіжностями.
Речниця Керолайн Левітт зазначила, що переглянутий документ мають повторно представити Росії, а президент Дональд Трамп наполягає на максимальному прискоренні домовленостей, посилюючи тиск як на Київ, так і на Москву.