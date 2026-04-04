ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
423
Час на прочитання
2 хв

У Трампа висловили впевненість, що скоро ціни на нафту впадуть

Після воєнних потрясінь на енергетичних ринках нафтові ф’ючерси зазвичай демонструють тенденцію до зниження.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Видобуток нафти / © Associated Press

Радник Білого дому з економічних питань Кевін Гассетт заявив, що нинішнє зростання цін на нафту, спричинене війною на Близькому Сході, не матиме довготривалого ефекту і є тимчасовим явищем.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами Гассетта, динаміка ф’ючерсних ринків уже сигналізує про поступове зниження вартості енергоносіїв у найближчій перспективі.

«У підсумку ціни на енергоносії знижуються, коли ситуація заспокоюється. Не обов’язково вірити мені, достатньо просто подивитися на ф’ючерсні ринки… вони вже значно відійшли назад і прямують до нормальних рівнів восени, і, безумовно, вже влітку», — заявив він в етері Fox News.

Економісти також звертають увагу, що подібна динаміка є типовою: після воєнних потрясінь на енергетичних ринках нафтові ф’ючерси зазвичай демонструють тенденцію до зниження.

Водночас, на їхню думку, подальша цінова ситуація значною мірою залежатиме від безперешкодності судноплавства через Ормузьку протоку — ключовий маршрут транспортування нафти.

На тлі загострення ситуації ціни на бензин у США вже зросли до 4,1 долара за галон порівняно з 3,11 долара місяцем раніше.

Раніше повідомлялося, що Росія змушена буде скорочувати видобуток нафти, оскільки удари України по портах, трубопроводах і нафтопереробних підприємствах суттєво підірвали її експортний потенціал, зменшивши його приблизно на п’яту частину.

Ми раніше інформували, що російський «тіньовий флот» використовує західні технології, зокрема Starlink, для координації дій і обходу санкцій під час перевезення нафти.

Дата публікації
Кількість переглядів
423
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie