У Трампа висловили впевненість, що скоро ціни на нафту впадуть

Видобуток нафти / © Associated Press

Радник Білого дому з економічних питань Кевін Гассетт заявив, що нинішнє зростання цін на нафту, спричинене війною на Близькому Сході, не матиме довготривалого ефекту і є тимчасовим явищем.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами Гассетта, динаміка ф’ючерсних ринків уже сигналізує про поступове зниження вартості енергоносіїв у найближчій перспективі.

«У підсумку ціни на енергоносії знижуються, коли ситуація заспокоюється. Не обов’язково вірити мені, достатньо просто подивитися на ф’ючерсні ринки… вони вже значно відійшли назад і прямують до нормальних рівнів восени, і, безумовно, вже влітку», — заявив він в етері Fox News.

Економісти також звертають увагу, що подібна динаміка є типовою: після воєнних потрясінь на енергетичних ринках нафтові ф’ючерси зазвичай демонструють тенденцію до зниження.

Водночас, на їхню думку, подальша цінова ситуація значною мірою залежатиме від безперешкодності судноплавства через Ормузьку протоку — ключовий маршрут транспортування нафти.

На тлі загострення ситуації ціни на бензин у США вже зросли до 4,1 долара за галон порівняно з 3,11 долара місяцем раніше.

Раніше повідомлялося, що Росія змушена буде скорочувати видобуток нафти, оскільки удари України по портах, трубопроводах і нафтопереробних підприємствах суттєво підірвали її експортний потенціал, зменшивши його приблизно на п’яту частину.

Ми раніше інформували, що російський «тіньовий флот» використовує західні технології, зокрема Starlink, для координації дій і обходу санкцій під час перевезення нафти.