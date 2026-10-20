У Трампа йдуть на ще одну шокувальну поступку Путіну: санкції — лише початок

Танкер (ілюстративне фото) / © скриншот з відео

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Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволяє продавати окремі танкери, що перебувають під санкціями, аби після переобладнання вони могли законно перевозити нафту, яка не підпадає під обмеження.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт під час заходу Citadel Securities у Нью-Йорку, передає Bloomberg.

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За його словами, американська влада співпрацює з інвесторами, які купують підсанкційні судна, що простоюють, модернізують їх і повертають до легального нафтового флоту.

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«Ми збираємося перевести частину кораблів із того, що я називаю “флотом лиходіїв”, до “флоту доброчесних”. Вони більше не перевозитимуть нафту, яка перебуває під санкціями», — заявив Райт.

Він наголосив, що йдеться не про просте зняття санкцій із танкерів, які перевозили нафту з Росії, Ірану чи інших підсанкційних країн. Для суден передбачена окрема процедура погодження, після якої вони зможуть отримати законний статус.

«Ми переобладнуємо тіньові танкери на легальні. Зняття санкцій не планується», — сказав міністр.

США хочуть збільшити кількість легалізованих танкерів

За оцінкою Райта, до глобального «тіньового флоту» входить близько 1600 підсанкційних суден. У Білому домі розраховують, що нова схема згодом дозволить повернути до легального ринку десятки або навіть сотні танкерів.

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Такий крок відбувається на тлі перебоїв із нафтовими поставками через війну в Ірані та фактичне закриття Ормузької протоки. Через ризики транспортування вартість доставки нафти з Перської затоки до Східної Азії стала більш ніж у шість разів вищою, ніж до конфлікту.

За даними Signal Ocean, понад 40% світового флоту великих танкерів для перевезення сирої нафти зараз перебувають у Перській затоці або за кілька днів плавання від неї.

Зазаначимо, що раніше ТСН.ua повідомляв, що Іран заявив про готовність відкрити Ормузьку протоку за шість днів за умови виконання вимог США. Безпека судноплавства в цьому районі має важливе значення для світових поставок нафти.

У Трампа знову пояснили домовленості з Росією

Райт також прокоментував рішення адміністрації Трампа співпрацювати з Володимиром Путіним щодо повернення російського дизельного пального на світові ринки.

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За словами міністра, у Вашингтоні розглядають це як можливий стимул для Москви змінити свою поведінку та рухатися до завершення війни проти України.

«Вони можуть завершити конфлікт в Україні. Це був би справжній плюс. Вони могли б досягти енергетичного перемир’я з українцями та відновити свої нафтопереробні заводи або скоротити споживання дизельного пального для ведення бойових дій», — заявив Райт.

Він додав, що якщо Росія матиме надлишок дизельного пального внаслідок таких кроків, його можна буде постачати на світовий ринок.

У США пояснювали скасування нових санкцій проти Росії

Раніше міністр енергетики США Кріс Райт захистив рішення Дональда Трампа скасувати нові санкції та мита проти Росії. За його словами, у Вашингтоні розглядають цей крок як стимул для Москви рухатися до завершення війни, а не як «економічний рятівний круг» для РФ.

«Це лише пряник, покликаний допомогти припинити війну. Це не економічна підтримка Росії», — заявив Райт.

Трамп підписав указ про скасування нових обмежень за два дні до того, як вони мали набути чинності. Рішення розкритикували в Україні та частина американських законодавців. Володимир Зеленський назвав його «неправильним» і заявив, що воно «безумовно вигідне лише росіянам».

Сенаторка Дарлін Грем також виступила за продовження тиску на Москву, заявивши, що не довіряє Путіну та Росії.

У США розкритикували відмову Трампа від посилення тиску на РФ

Рішення Трампа також викликало різку реакцію сенатора-демократа Річарда Блюменталя, одного з розробників так званого «закону Грема».

Він заявив, що відмова від посилення тиску на Росію суперечить позиції частини Конгресу та європейських союзників, а сам крок назвав «підлим і боягузливим». Блюменталь також закликав республіканців приєднатися до критики президента.

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