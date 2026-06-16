У Трампа є лише один механізм для наближення закінчення війни в Україні: політолог назвав його

Дональд Трамп / © AP News

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Адміністрація Трампа може наблизити завершення війни Росії проти України лише за допомогою тиску на Москву через санкції РФ та підтримку Києва.

Таку думку висловив політолог, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов у проєкті «Український фокус. Ранок» на Slawa.TV та «Еспресо».

За його словами, останні заяви Путіна свідчать, що той не зацікавлений у закінченні війни. Він розраховує на капітуляцію України як єдиний для себе прийнятний сценарій.

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«У Трампа насправді лише один механізм наблизити завершення війни в Україні — це тиснути на Росію, тому що є один суб’єкт — Путін, який не хоче завершення війни, не хоче перемовин і хоче, щоб Україна капітулювала. І це його єдиний прийнятний сценарій», — наголосив політолог.

Однак він сумнівається, що Трамп погодиться на цей крок.

«Ми знаємо, що позавчора він говорив телефоном із Путіним, і що сталося після цього — ще один звірячий удар по Києву, зокрема по історичній спадщині. Постраждала купа історичних будівель, які старші за Москву і Росію на століття. І це чергове свідчення того, що на сьогодні Путін усе ще розраховує на залякування і терор», — зазначив він, стверджуючи, що «мир не близький».

Богданов вважає, що Путін буде воювати доти, доки він вірить у перемогу РФ, але Трамп може «домогтися завершення війни, посиливши санкції проти Росії. Це єдиний дієвий інструмент».

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Коли закінчиться війна в Україні — прогнози

У Німеччині заговорили про «вікно для дипломатії» щодо миру в Україні. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що вперше з’являються сигнали можливого запуску дипломатичних процесів щодо закінчення війни в Україні. На його думку, Київ нині перебуває в «новій позиції сили», поки Росія не досягає військових цілей на фронті.

Тим часом у Зеленського наголосили, що завершити війну Путіна можливо лише шляхом системного та максимально жорсткого тиску на Москву. Потрібна реальна ізоляція РФ від глобальних ринків та посилення військового тиску.

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