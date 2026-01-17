ТСН у соціальних мережах

У Трампа заявили, що Данія не здатна захистити Гренландію

Стівен Міллер вважає, що приналежність Гренландії до Данії є «нечесною», оскільки Копенгаген не здатний забезпечити захист острова.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Гренландія

Гренландія / © Associated Press

Заступник керівниці апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що контроль Данії над Гренландією є «несправедливим» через її «нездатність» забезпечити оборону острова.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Міллер заявив, що Данія, на його думку, не виконала базових вимог для контролю над територією.

«Вони не можуть контролювати територію Гренландії. Згідно з усіма правовими нормами, що існували протягом 500 років для того, щоб контролювати територію, потрібно бути здатним захищати її, покращувати її, заселяти її, і Данія провалила всі ці вимоги», — вважає він.

Нагадаємо, У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю».

Трамп погрожує забрати Панамський канал і купити Гренландію для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб.

Якщо США вдасться придбати Гренландію, то за неї можуть заплатити до 700 млрд доларів. Держсекретарю Марко Рубіо доручено у найближчі тижні підготувати пропозицію з покупки острова.

Франція та Німеччина відправили своїх військових до Гренландії

Військовослужбовці Франції та Німеччини вирушили до Гренландії для участі в навчаннях, організованих Данією разом з іншими європейськими партнерами.

Про це повідомили президент Франції Емманюель Макрон і Бундесвер.

Про відправляння німецьких військ стало відомо ще 14 січня. Розвідувальну групу з 13 людей розгорнуть у столиці Нуук, вони перебуватимуть там від 15 до 17 січня.

Перші французькі війська теж вже вирушили.

14 січня Данія оголосила, що розгортає додаткові війська і техніку в Гренландії «у зв’язку з навчальною діяльністю».

Під час навчань планують охороняти важливі для суспільства обʼєкти, допомагати владі Гренландії, зокрема поліції, приймати союзні війська, розміщувати бойові літаки в Гренландії та поблизу неї, а також виконувати завдання Військово-морського флоту.

