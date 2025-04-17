У Трампа заявили, що нові мита у 245% поширюватимуться лише на деякі товари з Китаю

Дональд Трамп та Сі Цзіньпінь / © Associated Press

Реклама

У адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що нові мита у 245% будуть накладатись лише на деякі товари з Китаю.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на заяву Білого дому.

«Китай зараз стикається із 245% митом на імпорт до Сполучених Штатів у результаті своїх дій у відповідь», — йдеться у заяві.

Реклама

Крім того, у Трампа заявили, що 145% тариф для Китаю буде додано до тарифів Розділу 301 (Section 301 tariffs) на певні товари, які раніше були введені відносно Китаю.

Трамп ініціював тарифи Розділу 301 під час своєї першої президентської каденції, тоді як наступний американський лідер Джо Байден підвищив деякі з цих мит. Так, Байден встановив 100% мито на електромобілі.

У поєднанні із новим 145% тарифом від Трампа загалом мита для Китаю складають 245%.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує використати поточні переговори щодо тарифів для тиску на своїх торгових партнерів, щоб обмежити їхні зв’язки з Китаєм.

Ми раніше інформували, що Пекін перевів роботу цивільних урядовців у режим посиленої готовності та розгорнув дипломатичну кампанію у відповідь на нові митні обмеження з боку президента США Дональда Трампа.