У Трампа заявили, що він хоче відновити торгівлю з Росією

Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп хоче припинення загибелі людей у війні Росії проти України та відновлення економічних відносин із Росією.

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив на мітингу в Північній Кароліні.

«Було багато суперечок про те, якою саме має бути наша зовнішня політика щодо Росії та України. Президент Сполучених Штатів висловився дуже ясно. Він хоче, щоб вбивства припинилися. Він хоче повернутися до торгівлі. Він хоче зупинити загибель невинних людей у цьому конфлікті. Я, зізнатися, захоплююся цим. Звичайно, я можу бути упереджений, але вважаю, що це правильна ідея», — сказав Венс.

Також він звинуватив колишнього губернатора Північної Кароліни Роя Купера, який виступає за безумовну допомогу Україні, у «божевіллі».

«Ви чуєте пристрасть у його голосі, коли він говорить про відправлення сотень мільярдів доларів на війну в Україні. І тим не менш, єдиною українкою, про яку Рой Купер не потурбувався, була ця невинна дівчина, Ірина (йдеться про Ірину Заруцьку, яку вбили в Північній Кароліні — ред.)», — додав Венс.

